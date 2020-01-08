Американские войска в Афганистане могут гарантировать, что ИГ больше не станет угрозой для Центральной Азии, - представитель Госдепа Элис Уэллс

Элис Уэллс

CentralAsia (TJ) - Первый заместитель помощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс 7 января на встрече с журналистами в Душанбе отметила, что ИГ больше не станет угрозой для Таджикистана и других стран центральноазиатского региона.

Дипломат отметила, что последние 2 дня были проведены продуктивные переговоры с главами ряда министерств и ведомств, в том числе МИД, МВД, ГКНБ, Погранвойск, передает Азия Плюс.

"Мы обсуждали ряд вопросов, которые могут вывести наши отношения на новый уровень, придав им еще больший импульс", - продолжила Элис Уэллс.

Это ряд тех отраслей, отметила Уэллс, которые представляют взаимный интерес, в частности, это укрепление сотрудничества в противодействии насильственного терроризма и экстремизма.

"Последние террористические акты, произошедшие в Таджикистане, еще раз свидетельствуют о том, что наше сотрудничество в сфере безопасности не должно концентрироваться на одной только границе. Это вопрос большего международного вмешательства", - сказала она.

Отмечено, что скопление террористов ИГ на границе с Афганистаном все еще сохраняет за собой угрозу, поэтому американские войска в Афганистане не перестают наносить по ним решительные удары.

"Это, - убеждена Уэллс, - может гарантировать, что ИГ больше не станет угрозой для Таджикистана и других стран региона".

Она заявила, что США полны решимости в поддержке правительства Таджикистана в решении долгосрочной проблемы безопасности на границе.

С 2002 года правительство США выделило около $200 млн на укрепление таджикско-афганской границы, отметила представитель Госдепа.

По данным Уэллс, только за последние 3 года Государственный департамент США по обороне выделил $46 млн для усиления границ Таджикистана.

- Вчера я посетила пограничный отряд в Пяндже. Это один из немногих пограничных постов, куда США было доставлено современное оборудование для связи, пограничные датчики, приборы ночного видения, что несомненно помогает пограничникам эффективнее защищать границу от проникновения террористов и незаконного наркотрафика, - сказала американский дипломат.

Дипломат отметила, что также в ходе пребывания в Таджикистане посетила больницу в Хатлоне, в которой программа USAID оказала поддержку в предоставлении медуслуг для улучшения состояния детского и материнского здоровья для более чем 300 тысяч человек.

Программа также посодействовала сокращению потребления педиатрического газа в больницах на 39%, - сказано далее.

Отмечено, что в прошлом году США в этом направлении предоставили Таджикистану около $50 млн в виде экономической помощи как часть $1 млрд, предоставленных в рамках взаимного сотрудничества.