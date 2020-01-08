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  8 января 2020
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В Иране потерпел крушение украинский лайнер со 180 пассажирами, - СМИ
Тела погибших в авиакатастрофе в Тегеране собирают на территории около двух гектаров, - глава неотложной помощи Ирана

CentralAsia (CA) -  Тела погибших в авиакататсрофе в Тегеране будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам, передает телеграм-канал Mash слова главы Тегеранского центра неотложной помощи.

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Глава управления ЧС Ирана подтвердил, что никто из находившихся на борту рухнувшего в Тегеране украинского самолёта не выжил.

На борту находились 167 пассажиров, сообщил представитель аэропорта РИА Новости.

На данный момент пожарные продолжают тушить обломки упавшего самолета.

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