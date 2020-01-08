Видео с церемонии захоронения иранского генерала Сулеймани

CentralAsia (CA) - В Иране проходит церемония захоронения генерала Касема Cулеймани, который занимал пост командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).

По меньшей мере 50 человек погибли и более 200 пострадали в результате давки на церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара с американского дрона в Ираке по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Утром 8 января военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана, сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР).



