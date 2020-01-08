Возгорание двигателя стало причиной крушения пассажирского самолета в Тегеране, - официальные представители аэропорта

CentralAsia (CA) - Возгорание двигателя стало причиной крушения пассажирского самолета в Тегеране, сообщил официальный представитель аэропорта.

Представитель аэропорта также сообщил, что на борту украинского самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли, передает РИА Новости.

Большинство пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолёта были гражданами Ирана, сообщает глава управления ЧС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета.

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