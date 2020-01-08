В суде Ташкента начались слушания по уголовному делу Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - В Ташкентском городском суде 8 января начались судебные слушания по уголовному делу в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Ранее сообщалось, что 6 января Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.

В 2015 году Гульнара Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В 2017-м ее приговорили к 10 годам лишения свободы, но позже наказание заменили на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства ее дочери в Ташкенте.

В начале марта 2019 года из-за нарушений условий отбывания наказания Каримову перевели в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области. В августе прошлого года против нее возбудили новое уголовное дело о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам государства.

По данным Генпрокуратуры республики, сумма нанесенного ущерба оценивается более чем в $165 млн и 85 млрд сумов (около $9 млн).

Напомним, что Генрокуратура Узбекистана в декабре прошлого года приняла решение отказать во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой – Грегуару Манжа на территорию Узбекистана.

Как сообщили в ведомстве, решение принято в связи с тем, что Грегуар Манжа распространял с целью пиара заведомо ложные сведения о пенитенциарных учреждениях Узбекистана.

В заявлении Генпрокуратуры сообщалось, что Гульнаре Каримовой со стороны её семьи наняты адвокаты из граждан Узбекистана, имеющие лицензию на юридическую практику в Узбекистане.

В своих последних твитах Грегуар Манжа рассказывал о различных препятствиях, мешающих его встрече с клиентом, применении пыток к его подзащитной и непрозрачном судебном процессе над Каримовой. Он также сообщал международному сообществу не только о Гульнаре Каримовой, но и о тяжелом положении других женщин в колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.