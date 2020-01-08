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  8 января 2020
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Правительство Монголии учредит хедж-фонд для стабилизации цен на топливо АИ-92

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии решило учредить хедж-фонд для стабилизации цен на топливо АИ-92 и приняло ряд мер для предотвращения роста цен.

Хедж-фонд — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов.

Стабилизация цен на топливо АИ-92 имеет ряд ключевых преимуществ. Пресс-служба правительства Монголии перечисляет часть из них:

1. Стабилизация цен на топливо АИ-92, которое является основным потреблением для населения, оказывает положительное влияние на всю экономику и имеет важное значение для сдерживания экономического роста и остановки цен на другие товары.

2. Впервые в Монголии будет введен механизм стабилизации цен на импортируемое топливо в связи с мировым рынком.

3. Таким образом, программа действий правительства Монголии на 2016–2020 годы «Снижение ценового давления на нефть по сравнению с ценами мирового рынка» имеет потенциал для реализации. Реализация данного постановления не требует какого-либо финансирования из государственного бюджета и не меняет никаких соглашений с отечественными компаниями, импортирующими топливо и газ.

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