80 человек погибли при обстреле баз США в Ираке, - иранские СМИ

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CentralAsia (CA) - В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал Press TV в Twitter.

Утром 8 января военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана, сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, 3 января был убит иранский генерал Сулеймани в результате ракетного удара с американского дрона в Ираке, что обострило отношения между Ираном и США.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористической организацией.