Минздрав Монголии советует своим гражданам не посещать Китай из-за распространения неизвестного вируса пневмонии

CentralAsia (MNG) - Министерство здравоохранения Монголии предупреждает о риске распространения незнакомого вируса из Китая так как Монголия имеет границу с Китаем и является железнодорожной и автомобильной страной транзита в Россию и Европу.

В связи с приближением китайского Нового года в конце этого месяца будет наблюдатся массовый рост пассажиропотока. В этом году праздник Цагаан Сар в Монголии снова совпадает с китайским праздником.

Министерство здравоохранения Монголии советуют своим гражданам не посещать Китай, не есть сырое мясо и рыбные продукты, а также носить маски.

Китайские врачи не смогли выявить таинственный штамм пневмонии, который заразил десятки людей и насторожил остальную Азию. В городе Ухань говорится, что в центральном Китае, зарегистрировано 59 случаев неизвестной вирусной пневмонии с семью пациентами в критическом состоянии. Все пациенты находятся в карантине; о смертельных случаях не сообщалось.

По данным Уханьской комиссии по здравоохранению, инфекция разразилась между 12 и 29 декабря; среди инфицированных были люди, работающие на городском рынке морепродуктов.

Кроме того, «Расследование показало, что эта болезнь может быть связана с рыбным рынком в Ухане», - сказала пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб.