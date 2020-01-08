Власти Казахстана рекомендуют не покупать билеты авиакомпании Bek Air

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CentralAsia (KZ) - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстрана рекомендует гражданам воздержаться от покупки билетов на рейсы Bek Air, передает пресс-служба ведомства.

"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air на неопределенный срок рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании Bek Air", - говорится в сообщении.

Напомним. утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.