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  8 января 2020
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Власти Казахстана рекомендуют не покупать билеты авиакомпании Bek Air
фото: Forbes.kz
фото: Forbes.kz

CentralAsia (KZ) -  Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстрана рекомендует гражданам воздержаться от покупки билетов на рейсы Bek Air, передает пресс-служба ведомства.

"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании Bek Air на неопределенный срок рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании Bek Air", - говорится в сообщении.

Напомним. утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

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