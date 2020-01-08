Авиакатастрофа, похороны Сулеймани, землетрясение, выпуск ракеты по американским базам. Что произошло в Иране за одни сутки?

CentralAsia (CA) - После гибели генерала Касема Сулеймани внимание всего общества направлено на события в Иране. Но за последние сутки новостей в Иране становится все больше. Что случилось в этой стране за последние 24 часа?

Похороны Сулеймани и гибель людей из-за давки

По меньшей мере 50 человек погибли и более 200 пострадали в результате давки на церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани, которая прошла 7 января.

Сегодня, 8 января, проходит церемония захоронения генерала на которой присутствуют свыше тысячи человек.

Авиакатастрофа

Возле аэропорта Тегерана потерпел крушение украинский лайнер, все пассажиры погибли.

СНБО Украины заявил, что на данный момент подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа (всего 177 человек).



В иранских СМИ заявляют, что на борту разбившегося в Тегеране украинского самолёта было 179 пассажиров и члены экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца.

Землетрясение

Также в Иране вблизи атомной электростанции «Бушер» произошли два землетрясения. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в среду, 8 января.

Эпицентр подземных толчков произошел в 10 км к юго-востоку от города Боразджан. Первое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 2:20 второе — в 3:19, его магнитуда составила 4,5 км. Эпицентр находился в 17 км к юго-востоку от города.

Очаг обоих подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Выпуск ракет по американским базам

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал Press TV в Twitter.

Утром 8 января военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана, сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР).