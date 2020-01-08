В Самарканде чиновник обозвал «геем» блогера, освещавшего выборы

CentralAsia (UZ) - Бывший глава Народной приемной города Самарканда Джамшид Умаров обозвал «геем» 30-летнего блогера Тимура Саттарова, пришедшего на избирательный участок №74 для наблюдения за ходом голосования на повторных выборах в нижнюю палату парламента Узбекистана.

Умаров вцепился в камеру блогера и попытался прогнать его с избирательного участка. Областная избирательная комиссия сообщила, что жалоба блогера передана в УВД, сообщает centralasian.org.

30-летний программист из Самарканда Тимур Саттаров – один из немногих местных блогеров, получивший аккредитацию для освещения выборов в парламент Узбекистана. 5 января в своей группе «Я – Самаркандец» в Facebook’е он вел онлайн-трансляцию второго тура выборов в нижнюю палату парламента.

На обнародованной в тот же день видеозаписи запечатлено, как на избирательном участке №74 в Самарканде мужчина, бросающий в урну для голосования несколько листов, оскорбляет блогера.

«Убери камеру! Я не позволяю тебе снимать! Ты понял, сопляк! Иди и сбрей бороду», – заявляет избиратель, обращаясь к блогеру Тимуру Саттарову.

Блогер отвечает ему: «Я – блогер, у меня есть аккредитация. Пожалуйста, не кричите на меня!». Однако в ответ избиратель начинает предъявлять претензии к внешнему виду блогера.

«Такие блогеры, как ты, нам не нужны! Нам нужны, хорошие, нормальные. Вы на свой вид посмотрите! Гей что ли? Гей что ли? Пошел во отсюда! Куда хочешь иди!», – говорит мужчина блогеру Тимуру Саттарову. Видеозапись прерывается, когда мужчина пытается вырвать камеру из рук блогера.

Блогер Тимур Саттаров сообщил, что после данного инцидента он обратился с жалобой в избирательную комиссию.

Руководитель Народной приемной города Самарканда Шухрат Узаков сообщил, что Джамшид Умаров, являющийся юристом по образованию, ранее работал прокурором района. С марта 2017-го по февраль 2019 года он занимал должность заведующего городской Народной приемной.

В последнее время в Узбекистане наблюдается нарастание конфликта между блогерами и представителями властей. Так, 6 января в Андижанском городском суде по административным делам началось рассмотрение жалобы руководителя информационного портала Human.uz, журналиста и блогера Хуршида Далиева в отношении главы пресс-службы администрации города Андижана Гульшаной Кучкаровой, которая разместила в Интернете оскорбительный пост в его адрес.

А 30 декабря прошлого года в Андижане блогера Абдуфатто Нуритдинова, писавшего о коррупции в регионе, оштрафовали на сумму свыше 13 млн сумов (более 1300 долларов) и арестовали на 15 суток за клевету, оскорбление и мелкое хулиганство.