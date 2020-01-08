Министерство туризма Монголии в поисках инвестиций для развития инфраструктуры сельских аэропортов

CentralAsia (MNG) - Министерство окружающей среды и туризма работает над поиском инвестиций для развития инфраструктуры и обслуживания сельских аэропортов, в частности, чтобы шесть сельских аэропортов получили международный статус.

Объем необходимых инвестиций и их роль в региональном развитии и преимуществах для авиакомпаний были изучены, и предложения должны быть сделаны Всемирному банку, Японскому агентству международного сотрудничества и международным донорским организациям.

Ожидается, что запуск международных рейсов в сельские районы расширит туризм в регионе, увеличит количество туристов и возможности международных рейсов, а также усилит конкуренцию на рынке за счет введения бюджетных авиакомпаний.