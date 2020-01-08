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  8 января 2020
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Департамент транспортной полиции Монголии будет собирать штрафы с нарушителей ПДД

CentralAsia (MNG) -  Монголия имеет более 871 тыс. автомобилей; 57,6 % или 501 тыс. из которых находятся в Улан-Баторе.

По словам капитана Б. Зориг, эксперта из департамента транспортной полиции, дорожно-транспортные происшествия в Монголии привели к финансовым потерям в размере 31,8 млрд тугриков в течение первых 11 месяцев 2019 года.

Чтобы уравновесить бухгалтерские книги, недавно созданный Департамент транспортной полиции – ранее это была дорожная полиция – должен собирать деньги из штрафов.

Но оказалось, что не все нарушители ПДД платят свои штрафы. Есть 86 водителей, которые имеют более 100 штрафов, а еще трое имеют более 200 штрафов.

В настоящее время Департамент транспортной полиции собрал не менее 50 млрд тугриков со штрафов от водителей, нарушивших ПДД.

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