«Вернемся в США!» Монгольская рок-группа The HU выступит на фестивале «Coachella 2020»

CentralAsia (MNG) - 2020 год станет еще одним насыщенным годом для монгольской рок-группы The HU. В дополнение к предстоящим турам по Японии и Австралии, группа из четырех человек вернется в Соединенные Штаты.

The HU планируется выступить на музыкальном и художественном фестивале «Coachella» в Калифорнии. Они станут первой монгольской группой, выступившей на одном из крупнейших музыкальных фестивалей в мире.

Фестиваль популярной музыки, который ежегодно проводится в Empire Polo Club в Индио, штат Калифорния, будет проходить в течение двух выходных: 10–12 апреля и 17–19 апреля. Фестиваль известен тем, что его наполняют безостановочная музыка, знаменитости и смелые модные заявления.

Фестиваль объединяет лучших музыкальных представителей со всего мира и азиатских музыкантов, включая Bigbang, и Рич Брайан Эпик Хай примет участие в фестивале вместе с The HU.