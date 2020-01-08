Токаев провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана провел совещание совещание по ситуации в регионе Персидского залива





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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz совещание по ситуации в регионе Персидского заливаПодробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-provel-soveschanie-po-situatsii-na-blijnem-vostoke-388233/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

с участием руководства Администрации Президента, заместителя Премьер-министра, секретаря Совета Безопасности, председателя Комитета национальной безопасности, министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, сообщает Акорда.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, а также руководители других государственных органов доложили о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Выразив обеспокоенность по поводу резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке, Президент Казахстана отметил, что оздоровлению обстановки послужила бы максимальная сдержанность всех вовлеченных сторон, применение дипломатических методов и средств, прежде всего через ООН, а также путем двусторонних контактов и переговоров.

По итогам совещания Глава государства поручил обеспечить безопасность казахстанских загранучреждений и их персонала на Ближнем Востоке, принять меры по обеспечению безопасности зарубежных дипломатических представительств, офисов иностранных компаний в Казахстане, усилить работу с целью получения и анализа информации, имеющей практическое значение для национальных интересов нашего государства. Особое внимание будет уделено вопросам социально-экономического развития и укреплению оборонного потенциала Казахстана в условиях обострения международной ситуации.