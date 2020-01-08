[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана провел совещание совещание по ситуации в регионе Персидского залива

совещание по ситуации в регионе Персидского залива
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-provel-soveschanie-po-situatsii-na-blijnem-vostoke-388233/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
с участием руководства Администрации Президента, заместителя Премьер-министра, секретаря Совета Безопасности, председателя Комитета национальной безопасности, министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, сообщает Акорда.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, а также руководители других государственных органов доложили о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Выразив обеспокоенность по поводу резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке, Президент Казахстана отметил, что оздоровлению обстановки послужила бы максимальная сдержанность всех вовлеченных сторон, применение дипломатических методов и средств, прежде всего через ООН, а также путем двусторонних контактов и переговоров.

По итогам совещания Глава государства поручил обеспечить безопасность казахстанских загранучреждений и их персонала на Ближнем Востоке, принять меры по обеспечению безопасности зарубежных дипломатических представительств, офисов иностранных компаний в Казахстане, усилить работу с целью получения и анализа информации, имеющей практическое значение для национальных интересов нашего государства. Особое внимание будет уделено вопросам социально-экономического развития и укреплению оборонного потенциала Казахстана в условиях обострения международной ситуации.

print
  • В Улан-Баторе для госслужащих прошел тренинг по гендерным вопросам и правам человека, организованный ПРООН
  • В Подмосковье восемь граждан Таджикистана погибли при пожаре в бытовке тепличного комплекса
  • Студент из Туркменистана подозревается в убийстве своей девушки-белоруски, обрубленные руки которой нашли в реке



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189