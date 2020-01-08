На востоке Узбекистана обнаружена убитой семейная пара и их живые дети со склеенными скотчем ртами
- Узбекистан, происшествия
- 16:21, 08 января 2020
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CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространяется информация об ужасном убийстве в городе Коканд в Ферганской области, что на востоке страны, передает издание Даркачи.
6 января в Коканде были найдены убитыми муж и жена (оба - 1978 г.р.). Их дети живы, они обнаружены с заклеенными скотчем ртами.
Издание сообщает, что информацию подтвердили в соответствующих органах.
Поиск убийц в настоящее время продолжается.
По данным Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье 97 УК ("Убийство").