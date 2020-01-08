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  8 января 2020
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На востоке Узбекистана обнаружена убитой семейная пара и их живые дети со склеенными скотчем ртами

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространяется информация об ужасном убийстве в городе Коканд в Ферганской области, что на востоке страны, передает издание Даркачи.

6 января в Коканде были найдены убитыми муж и жена (оба - 1978 г.р.). Их дети живы, они обнаружены с заклеенными скотчем ртами.

Издание сообщает, что информацию подтвердили в соответствующих органах.

Поиск убийц в настоящее время продолжается.

По данным Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье 97 УК ("Убийство").

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