Таджикистан и Узбекистан обсудили демаркацию госграницы

CentralAsia (UZ) - 7 января в Ташкенте состоялось первое заседание Совместной демаркационной комиссии Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.

В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений, которые подкреплены стратегическим партнерством, сообщила пресс-служба МИДа.

На заседании утверждены нормативно-правовые и технические документы, которые послужат фундаментом для дальнейшей демаркации узбекско-таджикской Государственной границы. Также был согласован план-график встреч на 2020 год.

По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.