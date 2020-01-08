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  8 января 2020
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Таджикистан и Узбекистан обсудили демаркацию госграницы

CentralAsia (UZ) -  7 января в Ташкенте состоялось первое заседание Совместной демаркационной комиссии Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.

В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений, которые подкреплены стратегическим партнерством, сообщила пресс-служба МИДа.

На заседании утверждены нормативно-правовые и технические документы, которые послужат фундаментом для дальнейшей демаркации узбекско-таджикской Государственной границы. Также был согласован план-график встреч на 2020 год.

По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.

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