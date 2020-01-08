Таджикистан и Узбекистан обсудили демаркацию госграницы
- Узбекистан, политика
- 16:28, 08 января 2020
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CentralAsia (UZ) - 7 января в Ташкенте состоялось первое заседание Совместной демаркационной комиссии Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.
В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений, которые подкреплены стратегическим партнерством, сообщила пресс-служба МИДа.
На заседании утверждены нормативно-правовые и технические документы, которые послужат фундаментом для дальнейшей демаркации узбекско-таджикской Государственной границы. Также был согласован план-график встреч на 2020 год.
По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.