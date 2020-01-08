Туркменистан занял 90 место из 107 в рейтинге паспортов мира

CentralAsia (TM) - Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала ежегодный рейтинг Henley Passport Index, исследовав «силу» 199 паспортов различных государств.

«Сила» измеряется количеством государств, в которые обладатель паспорта может въехать либо без визы, либо получив визу при въезде.

В новом рейтинге, как и годом ранее, Туркменистан занял 90-е место. Обладатели туркменского паспорта могут въехать в 52 страны и территории мира без предварительного получения визы.

Обладателем самого «мощного» паспорта в мире вновь признана Япония. Граждане Японии могут въехать без виз в 191 государство и территорию мира (по данным на 7 января). Годом ранее Япония также была лидером рейтинга, однако тогда ее результат составлял 190 стран. Сейчас такого показателя хватает только для второго места, которое занял Сингапур.

Третье место в рейтинге поделили Германия и Южная Корея (по 189 стран и территорий).

В то же время паспорта США и Великобритании постепенно опускаются в рейтинге. За последний год они упали с шестого места на восьмое — сейчас с британским и американским паспортами можно въехать без визы (или с ее получением на месте) в 184 страны мира.

Граждане Казахстана могут посещать без виз 76 стран (67-е место), Кыргызстана — 63 (80-е место), Таджикистана — 58 (84-е место), Узбекистана — 57 (85-е место).

Последнее место в рейтинге занимает Афганистан (26 стран).

Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений, составляется с 2006 года швейцарской компанией Henley&Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Составители рейтинга подчеркивают, что визовые требования отражают статус страны в рамках мирового сообщества: отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес в различных юрисдикциях, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.