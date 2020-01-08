Глава «Международные авиалинии Украины» прослезился на брифинге по катастрофе в Иране (видео)

CentralAsia (CA) - Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне не сдержал эмоций на брифинге в аэропорту "Борисполь" по поводу крушения самолета компании при вылете из Тегерана. При этом он отметил, что никакой информации об угрозах, которые могут быть для рейса, у компании не было, передает vesti.ua.



"Это обычный регулярный рейс. И вчера до позднего вечера никаких особенностей, которые говорили бы о том, что нам нужно ограничивать полеты, не возникло... Мы бы, конечно, если бы имели хоть малейшую об угрозах, остановили бы полеты в эту область", - заявил Дыхне.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в среду, 8 января, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

В ходе брифинга он, а также другие представители руководства компании озвучили распространенную ранее в заявлении МАУ информацию, при этом технический директор МАУ Александр Шафиев подчеркнул, что у экипажа не было никаких жалоб на судно ни по прилету в Тегеран, ни перед возвращением обратно.