[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава «Международные авиалинии Украины» прослезился на брифинге по катастрофе в Иране (видео)

CentralAsia (CA) -  Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне не сдержал эмоций на брифинге в аэропорту "Борисполь" по поводу крушения самолета компании при вылете из Тегерана. При этом он отметил, что никакой информации об угрозах, которые могут быть для рейса, у компании не было, передает vesti.ua.

"Это обычный регулярный рейс. И вчера до позднего вечера никаких особенностей, которые говорили бы о том, что нам нужно ограничивать полеты, не возникло... Мы бы, конечно, если бы имели хоть малейшую об угрозах, остановили бы полеты в эту область", - заявил Дыхне.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в среду, 8 января, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

В ходе брифинга он, а также другие представители руководства компании озвучили распространенную ранее в заявлении МАУ информацию, при этом технический директор МАУ Александр Шафиев подчеркнул, что у экипажа не было никаких жалоб на судно ни по прилету в Тегеран, ни перед возвращением обратно.

Новости по теме:

print
  • В WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
  • В Ашхабаде из-за сноса общежития 47 семей останутся на улице, - СМИ
  • В Улан-Баторе для госслужащих прошел тренинг по гендерным вопросам и правам человека, организованный ПРООН



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189