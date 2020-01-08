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  8 января 2020
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Гражданин Узбекистана пытался вывезти из страны $40 тысяч в кроссовках

CentralAsia (UZ) -  На таможенном посту в Андижане задержан мужчина с 40 тысячами долларов США, спрятанными в кроссовках.

Как сообщила пресс-служба государственного таможенного комитета, на приграничном таможенном посту «Дустлик» УГТК по Андижанской области, внимание таможенников привлекло подозрительное беспокойное поведение одного направлявшегося в соседнее государство гражданина.

В ходе проведенного таможенного досмотра, внутри кроссовок мужчины были обнаружены в общей сложности 40 тысяч долларов США (по 20 тысяч долларов США в каждом кроссовке), которые были спрятаны с целью незаконного вывоза.

В настоящее время наличная иностранная валюта изъята в качестве вещественного доказательства и по данному факту правонарушения продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, что в соответствии с внесенными поправками в Закон «О валютном регулировании» от 22 октября 2019 года, ввоз в Узбекистан наличной национальной и иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений. Вывоз физическими лицами наличной национальной и иностранной валюты за пределы государства осуществляется в сумме, не превышающей эквивалент 100 миллионов сумов ($10,5 тыс).

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