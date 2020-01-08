Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

фото:ТАСС

CentralAsia (CA) - Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - запустили работу газопровода "Турецкий поток". Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле, передает ТАСС.

С российской стороны в мероприятии также принимают участие министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, которые выступили с докладами перед церемонией начала поставок по газопроводу. Кроме того, участникам мероприятия показали видео-презентацию проекта. В зале, где состоялась церемония, присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Эрдоган пригласил подняться на сцену всех высоких гостей церемонии пуска газопровода. Когда президент Владимир Путин, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, министры энергетики России и Турции и другие почетные гости собрались, турецкий лидер объявил, что для всех приготовлен сюрприз.

В этот момент он попросил всех сделать шаг вперед к установленным на сцене двум символическим участкам трубы. На один из них была нанесена надпись на русском языке "Турецкий поток", на другой турецкая "Türkakim". По замыслу режиссеров торжественной церемонии пуска, из пространства под сценой поднялся еще один элемент трубы, обозначенный английским "Turkstream" и снабженный газовым вентилем. Он соединил два участка. Эрдоган пригласил Путина, Вучича и Борисова присоединиться к нему и, символически прокрутив вентиль, дать старт работе нового газопровода. Высокие гости с удовольствием включились в этот шоу-момент на сцене, после чего обменялись рукопожатиями.

Проект "Турецкий поток" представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.