[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по американским базам

CentralAsia (CA) -  Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие, так начал свое выступление Дональд Трамп, обращаясь к народу.

Ни один американец не погиб во время удара по американской базе, система раннего предупреждения сработала отлично, сообщил Трамп.

Он также отметил, что США ведет еще более мощные санкции против Ирана.

Президент США призвал Великобританию, Китай, Германию, Францию и Россию работать над новой сделкой с Ираном.

Трамп заявил, что обратится к НАТО с просьбой активнее участвовать в происходящих на Ближнем Востоке процессах.

Утром 8 января военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана, сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

print
  • В WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
  • Туркменские тяжелоатлеты проводят учебно-тренировочные сборы в Азербайджане и Армении
  • В Улан-Баторе для госслужащих прошел тренинг по гендерным вопросам и правам человека, организованный ПРООН



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189