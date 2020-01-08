Трамп выступил с заявлением после иранского удара по американским базам

CentralAsia (CA) - Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие, так начал свое выступление Дональд Трамп, обращаясь к народу.

Ни один американец не погиб во время удара по американской базе, система раннего предупреждения сработала отлично, сообщил Трамп.

Он также отметил, что США ведет еще более мощные санкции против Ирана.

Президент США призвал Великобританию, Китай, Германию, Францию и Россию работать над новой сделкой с Ираном.

Трамп заявил, что обратится к НАТО с просьбой активнее участвовать в происходящих на Ближнем Востоке процессах.

Утром 8 января военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана, сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР).