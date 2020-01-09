В Андижане суд оштрафовал чиновницу за оскорбление блогера на $590

CentralAsia (UZ) - Андижанский городской суд по административным делам признал главу пресс-службы администрации города Гулшаной Кучкарову виновной в клевете и оскорблении блогера Хуршида Далиева.

Согласно решению суда, Кучкарова была оштрафована на 5 575 000 сумов (590 долларов США), ей вынесено предупреждение.

Руководитель информационного портала Human.uz, журналист и блогер Хуршид Далиев два месяца назад обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности главу пресс-службы администрации (хокимията) города Андижана Гульшаной Кучкарову, которая разместила в Интернете оскорбительный пост в его адрес.

В своем посте Гульшаной Кучкарова призвала участников не заходить в Telegram-канал Хуршида Далиева. Кроме того, чиновница горадминистрации назвала блогера «предателем и интриганом», и обвинила его в причастности к партии «Хизб ут-Тахрир».

Чиновница сказала, что выдвинула в отношении блогера подобное обвинение, перепутав флаг Восточного Туркестана, являющегося символом поддержки уйгуров, притесняемых китайскими властями, с флагом партии «Хизб ут-Тахрир».

Гульшаной Кучкарова призналась, что написала оскорбительный пост в адрес Хуршида Далиева в порыве гнева, извинилась в суде и не имела претензий к решению суда.

8 января глава пресс-службы администрации Андижана Гульшаной Кучкарова признана виновной по статьям 40 («Клевета») и 41 («Оскорбление») Кодекса об административной ответственности республики.