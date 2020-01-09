На юге Туркменистана без взятки невозможно устроить ребёнка в детсад, - СМИ

CentralAsia (TM) - В эти дни в Марыйском велаяте Туркменистана городские и этрапские отделения образования продолжают приём детей в детсады. Родители, ожидающие очереди приёма своих детей, жалуются на трудности, с которыми они сталкиваются, в том числе вымогательство взяток. Об этом сообщает корреспондент Азатлыка.

«Родители обращаются в отделы образования по месту жительства и сдают необходимые справки, для того чтобы встать в очередь (на приём своих детей в детсад). Но если не дать взятку очередь может затянуться на года. Некоторые родители становятся в очередь сразу после получения свидетельства о рождении ребёнка, но несмотря на то, что проходит 4-5 лет, их очередь не подходит», рассказал корреспондент Азатлыка в Мары, работающий анонимно по соображениям безопасности.

Родители, беседовавшие с корреспондентом Азатлыка, утверждают, что, если заплатить требуемую взятку, очередь подходит довольно быстро.

«Для того, чтобы устроить ребёнка в детский сад нужно дать взятку, место в этрапских садах стоит от 400 до 1000 манатов ($114-285), а для городских детсадов нужно дать от 1000 до 2000 манатов ($285-570). Если дать взятку, без всякого ожидания тебе дают направление в детский сад», говорит один из марыйских родителей, говоривший на условиях анонимности.

Отметим, что в Туркменистане месячная оплата посещения ребёнком дошкольного учреждения обходится в 80 манатов ($23). Отделения образования проводят приём детские сады два раза в год в январе и июне.

Корреспондент Азатлыка добавил, что вымогательство взяток у родителей во время приёма в дошкольные образовательные учреждения является обычным явлением.

Туркменистанцы говорят, что основой причиной этого является недостаточное количество детских воспитательных учреждений.

Организация ЮНИСЕФ в своём прошлогоднем отчёте отметила, что в Туркменистане менее половины детей ходят дошкольные учреждения.

Кроме того, Туркменистан из года в год занимает самые последние места в международных рейтингах по коррупции. В отчете организации "The Risk Advisory Group", опубликованном в апреле 2019 года, Туркменистан занимает первое месте среди стран, где коррупция создаёт большие трудности, а информация о ней замалчивается.