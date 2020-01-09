Президент Монголии поздравил президента Кубы с 61-й годовщиной победы революции

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга поздравил своего кубинского коллегу Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса по случаю празднования 61-й годовщины победы Кубинской революции в 1959 году.

В своем письме Президент Монголии выразил самые искренние поздравления кубинскому народу и президенту Кубы по случаю празднования 1 января столь важной даты для антильской нации.

Президент Монголии выразил уверенность в том, что дружба и сотрудничество между Монголией и Кубой будут продолжать расширяться.

В этом 2020 году мы отмечаем 60-летие установления дипломатических отношений. Согласно сообщению кубинской дипломатической миссии в Улан-Баторе, президент Монголии передал дружественному кубинскому народу свое желание здоровья, благополучия и процветания.

Кубинская революция — вооружённая борьба за власть на Кубе между Движением 26 июля во главе с Фиделем Кастро против авторитарного режима Фульхенсио Батисты. Революция началась 26 июля 1953 года и эпизодически продолжалась до победы восставших 1 января 1959 года, заменив устройство государства на социалистическую республик. Впоследствии, в 1965 году Движение 26 июля окончательно было переименовано в Коммунистическую партию Кубы.

Революция имела сильные внутренние и международные последствия, в частности сильно ухудшились отношения с США. Сразу после революции правительством Кастро были приняты меры по усилению государства и национализации, также начался период участия Кубинских войск в зарубежных конфликтах, таких как Гражданская война в Анголе и Сандинистская революция в Никарагуа.