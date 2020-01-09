Узбекистан выразил озабоченность развитием ситуации на Ближнем Востоке

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с особой озабоченностью воспринимают происходящие события на Ближнем Востоке, непосредственно примыкающем к Центральной Азии, заявило Министерство иностранных дел республики.

В своем заявлении МИД подчеркивает, что дальнейшее обострение военно-политической обстановки может привести к многочисленным человеческим жертвам и масштабной гуманитарной катастрофе, разрушит жизненно важные экономические связи и коммуникации, нанесет непоправимый ущерб региональной и глобальной безопасности.

"Узбекская сторона выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает вовлеченные в противостояние стороны к принятию политико-дипломатических мер для снижения напряженности и нормализации ситуации в регионе", - говорится в заявлении МИДа.

Напомним, обострение военно-политической ситуации в районе Ближнего Востока произошло после того, как американские ВВС нанесли удары по тренировочным лагерям шиитского ополчения в Ираке, что привело к гибели десятков ополченцев. На последовавшую за этим попытку шиитских демонстрантов прорваться на территорию посольства США в Тегеране, Вашингтон ответил убийством одного из руководителей иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Сулеймани.

В ночь с 7 на 8 января ракетные части КСИР с использованием десятков ракет нанесли удар по двум военным базам США, размещенным на территории Ирака. Как сообщают СМИ, в результате удара пострадало несколько американских самолетов.