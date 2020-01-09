Монголия это не только Улан-Батор. Что известно об аймаке Дорноговь?

CentralAsia (MNG) - Монголия это не только Улан-Батор. На этот раз наш сайт решил познакомить вас с одной из провинций страны. Мы расскажем вам об её экономике и немного о инвестициях. В качестве примера был выбран аймак Дорноговь, распложенный в Гоби.

Основные события 2019 года в аймаке Дорноговь

В прошлом году в рамках государственных и местных инвестиций, местных фондов развития, международных грантов и льготных кредитов были построены крупномасштабные сооружения на сумму 102,7 млрд.тугриков ($37,5 млн).

Завершена работа центральной инженерной сети в сомонах Эрдэнэ, Алтанширээ, Даланжаргалан, Хатанбулаг и Хубсугул, 6,8 км асфальтированной дороги до Ханбаянзурх Хайрхана, построено дешевое жилье для целевой группы граждан, построены школы, детские сады и школы-интернаты для детей скотоводов. Кроме того, были построены спортивный комплекс на 1000 мест в центре аймака Саиншанд, и культурные центры в сомонах Айраг, Улаанбадрах и Хубсугул и спортивные центры в сомонах Даланжаргалан и Өргөн.

Появились и родильные дома с 50 койко-мест и больница в 20 койко-мест в центре аймака Саиншанд, и другая больница на 100 коек в сомоне Зам-Ууд.

В 2019 году началось строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода для ускорения социально-экономического развития Монголии и 414,6 км железной дороги Таван-Толгой-Зуунбаян.

Экономика аймака выросла

Экономический масштаб аймака Дорноговь был расширен за счет проведения политики по созданию стратегически важных месторождений, экспортно-ориентированных и импортозамещающих отраслей.

Дорноговь аймак самофинансируется из своего бюджета. Выручка аймака составляет 36,4 млрд.тугриков в 2019 году ($13,3 млн), что увеличило выручку на 12,3 млрд.тугриков ($4,4 млн), или на 66,2% по сравнению с предыдущим годом.

Налоговые поступления увеличились на 69,5%, а неналоговые доходы - на 60,5%. В 2019 году таможенная пошлина составляла 95,5 млрд.тугриков ($34,9 млн), из которых 89,4 млрд. тугриков ($32,6 млн) были налогами на импорт и 6,1 млрд.тугриков ($2,2 млн) были налогами на экспорт.

В аймаке Дорногоби имеется 11 перерабатывающих и обогатительных фабрик, которые увеличили промышленное производство на 17,4% по сравнению с предыдущим годом и валовой внутренний продукт увеличился на 24,7%.

Сектор образования

В прошлом году было инвестировано 24,6 млрд тугриков ($8,9 млн) в улучшение образовательной среды и расширение использования передовых технологий в том числе IT. Кроме того, целью расширения навыков учителей, в сотрудничестве со столичной школой “Шинэ Монгол”-Новая Монголия" было проведено более 3700 тренингов со стороны профессорско-преподавательского состава и административного персонала, более 4400 учителей и 6481 курсов переподготовки, соответственно. При этом аймак занял 3-е место занял третье место из 21 аймаков, превзойдя свои предыдущие результаты по результатам выпускных экзаменов в общеобразовательных экзаменах.

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Недорогое жилье сдано в эксплуатацию

В сотрудничестве с местным советом аймака, I, II, III, IV кварталы «Мандах наран» и государственно-частным партнерством в сомонах Айраг, Даланжаргалан, Өргөн и Эрдэнэ было построено 1200 квартир, что вдвое снижает рыночную стоимость.

Увеличение особо охраняемых территорий

Продолжая политику постепенного отказа от лицензий на добычу полезных ископаемых, которые перекрывали участки для специальной защиты, количество лицензий было сокращено на 203 и увеличились особо охраняемых территорий. В результате 25,9% из весть территории аймака Дорноговь защищены.

В будущем целью является увеличение размеров особо охраняемых территорий аймака и постепенное восстановление и защита территорий с экологически значимыми, естественными и потенциально уязвимыми экосистемами, а также стремление взять под контроль 30% для особо охраняемых территорий аймака.

Зарубежное сотрудничество расширилось

Дорноговь аймак сотрудничает с Японией, Китаем, Кореей, Индией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Францией, Германией, США и Англией, специализируясь в области здравоохранения, образования, инфраструктуры, туризма и государственных служащих.

Аймак принял участие в "Ассоциации Северо-восточной административной ассоциации", "Саммите лидеров бизнеса Шелкового пути", в муниципальном форуме города Чжан Цзе Цзе в Хунянь, Китай, и в Международном форуме «Чайная дорога» целью продвигать секторов туризма, промышленности и МСП.

Продолжение следует