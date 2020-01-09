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  9 января 2020
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Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя полномочия старших членов королевской семьи

CentralAsia (CA) -  Принц Гарри с женой Меган сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будут стремиться к финансовой независимости, сообщили герцог и герцогиня Сассекские в Instagram.

"После долгих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году осуществить изменение, начав играть новую прогрессивную роль в этом учреждении. Мы намерены перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, в сентябре они рассказали, как непросто им находиться в центре постоянного внимания.

"С вашей поддержкой, особенно последние несколько лет, мы чувствуем, что готовы к таким переменам".

"Жизнь на два континента позволит нам вырастить сына с уважением к королевской традиции, которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство нашей семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда", - сказали принц Гарри и Меган в заявлении.

Букингемский дворец заявил, что переговоры с принцем Гарри и Меган находятся на ранней стадии. "Нам понятно их желание пойти своим путем, но это все непростые вопросы, для разрешения которых потребуется время", - говорится в заявлении.

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