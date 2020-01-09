Самолёты «Туркменских авиалиний» перестали заходить на территорию Ирана

CentralAsia (TM) - Самолеты «Туркменских авиалиний» вслед за многими авиакомпаниями мира, похоже, приняли решение не использовать воздушное пространство Ирана после того, как в ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке, а в Тегеране в ночь удара вскоре после взлета разбился самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщили в Телеграм-канале "Альтернативные новости Туркменистана".



На фото выше – маршрут туркменского боинга из Дубая в Ашхабад (рейс T5820) 8 января. Самолет пересек Оманский залив и через Пакистан и Афганистан направился в Ашхабад. До сегодняшнего инцидента в Иране лайнеры «Туркменских авиалиний» вскоре после взлета заходили в воздушное пространство Ирана, пересекали всю страну и садились в Ашхабаде.

Раньше в среднем полет из Дубая в Ашхабад составлял 2 часа. Из-за вынужденной необходимости облетать территорию Ирана, сейчас, судя по данным сервиса Flightradar24, время в пути составляет 3 часа 30 минут.

Официально о том, что туркменские лайнеры будут облетать территорию Ирана, Агентство «Туркменховаёллары» не сообщало.