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  9 января 2020
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Причиной вспышки пневмонии в китайском Ухане назвали новый вид вируса
Предыстория: В Китае зафиксировано 44 случая заболевания пневмонией неизвестного происхождения

CentralAsia (CA) -  Вспышку вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане вызвал новый вид коронавируса, передает Xinhua.

После испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтверждённых случаев заболевания новым видом коронавируса. Специалисты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавируса.

Специалисты добавили, что требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

Напомним, первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда с опасным диагнозом были госпитализированы 27 человек. По состоянию на пятое января в городе было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находились в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными.

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