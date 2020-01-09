Постпред Ирана при ООН заявил о завершении военных действий за месть Сулеймани
- Азия и мир, общество
- 10:30, 09 января 2020
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CentralAsia (CA) - Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, будет ли Тегеран принимать новые военные действия в отношении США, передает ТАСС.
По его словам, все действия Ирана были пропорциональны убийству генерала КСИР Касема Сулеймани, они завершены.
«Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий», — добавил Тахт-Раванчи.
3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США.
Утром 8 января военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана.В свою очередь американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении «Иранского режима».