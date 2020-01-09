Постпред Ирана при ООН заявил о завершении военных действий за месть Сулеймани

CentralAsia (CA) - Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, будет ли Тегеран принимать новые военные действия в отношении США, передает ТАСС.

По его словам, все действия Ирана были пропорциональны убийству генерала КСИР Касема Сулеймани, они завершены.

«Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий», — добавил Тахт-Раванчи.

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США.