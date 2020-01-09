В роддоме Узбекистана 27-летняя женщина умерла из-за невнимательности врачей, - СМИ

CentralAsia (UZ) - 27-летняя жительница Коканда Муштарий Ганиева, по словам ее мужа, умерла после родов из-за невнимательности врачей городского родильного дома. У молодой женщины осталось двое детей – новорожденный ребенок и 7-летняя дочь, передает centralasian.org.



По словам жителя Коканда Даврона Ганиева, его жена Муштарий Ганиева, госпитализированная 17 декабря в городской роддом, скончалась 2 января.

– После родов состояние моей жены было очень тяжелым. У нее лопнули мелкие кровеносные сосуды, когда она тужилась. Но врачи не обратили на это внимание, сказав, что «это скоро пройдет». Однако внутреннее кровотечение у нее не прекратилось. Когда я попросил врачей обратить на это внимание, они сказали мне, что «это связано с родами и скоро кровотечение закончится». 20 декабря она потеряла сознание и впала в кому. После этого приехали врачи из Ферганы и прооперировали мою жену. Однако 2 января она скончалась, – говорит Даврон Ганиев.

У Муштарий Ганиевой осталось двое детей – новорожденная дочь и старшая дочь в возрасте 7 лет.

В настоящее время новорожденная дочь Муштарий Ганиевой находится под присмотром отца. По словам Даврона Ганиева, состояние новорожденной девочки хорошее.

Даврон Ганиев говорит, что после операции его жену должны были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, по словам мужчины, в больнице не было не только этого аппарата, но и кислородных баллонов.

Представитель Ферганского областного управления здравоохранения подтвердил информацию о смерти Муштарий Ганиевой, добавив, что ему неизвестны подробности смерти молодой роженицы.

По словам чиновника, в настоящее время руководство Ферганского областного управления здравоохранения находится в городе Коканде и изучает подробности трагического случая в роддоме. Он утверждает, что в прошлом году родильные дома в Маргилане и Коканде были отремонтированы и оборудованы всей необходимой современной медицинской техникой.

Однако другой сотрудник Ферганского областного управления здравоохранения сказал, что в областных больницах имеются кислородные баллоны, но в большинстве случаев они не работают.

– Нельзя сказать, что в наших больницах нет аппаратов искусственной вентиляции легких. Они есть. Но могут не работать. Многие аппараты устаревшие, многие сломаны. Поэтому мы заказали новую медицинскую технику. Их начнут привозить с 2020 года. После мы распределим их по нашим больницам, – сказал чиновник Ферганского областного управления здравоохранения.