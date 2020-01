На что нужно посмотреть и что попробовать, если вы собираетесь в Улан-Батор?

CentralAsia (MNG) - Улан-Батор, расположенный в предгорьях священных гор Монголии, может быть просто самым большим городом, о котором вы никогда не слышали. В экономическом, культурном и политическом центре страны проживает 1,5 миллиона граждан, что составляет около половины всего населения Монголии. Географически ограниченный бурным ландшафтом, UB (как его называют иностранцы и местные жители) продолжает определять себя, буквально превращаясь в современную столицу. Современный горизонт окружен традиционными районами (юрты), а перегруженные улицы в конечном итоге уступают место просторам. UB колеблется между сельским и городским, историческим и современным, простым и сложным. Он может легко заполнить несколько дней в вашем маршруте, и вот как вы должны их заполнить.

Посмотрите городские огни и исторические места

Сердцем Улан-Батора является площадь Сухэ-Батор, большая площадь, окруженная важнейшими зданиями города, в том числе Парламентом (Дом правительства), Дворцом культуры, Национальным академическим театром оперы и балета Монголии и Фондовой биржей. Огромные статуи монгольских героев задают официальный тон, в том числе Дамдин Сухбаатар, объявивший независимость Монголии от Китая в 1911 году. Идеальный способ начать поездку в город - провести утреннюю прогулку по площади, так как это по сути мини-урок истории.

В течение всего года люди собираются на площади Сухэ-Батор на такие мероприятия, как государственные церемонии, национальные праздники и культурные мероприятия. Например, национальный спортивный день демонстрирует монгольское спортивное мастерство в баскетболе, борьбе, боксе, футболе и других видах спорта. Если вы приедете в город во время культурного фестиваля, ожидайте увидеть танцоров в ярких костюмах и резонирующих горловых певцов-хөөмийч, а также музыкантов, играющих на морин-хуурах, негабаритных барабанах и других традиционных инструментах.

Несмотря на некоторые остатки архитектуры советской эпохи, значительное недавнее развитие создало респектабельный горизонт современных зданий. Чтобы полюбоваться исключительным видом на город, отправляйтесь на 25-й этаж отеля Best Western Premier Туушин или на вершину башни Хубсугул Лейк Сити, примыкающей к площади Сухэ-Батор. С юга, на противоположной стороне проспекта Мира, из шикарной башни Blue Sky Tower открывается великолепный вид, особенно из лаунджа Blue Sky.

Проведите день, посетив Национальный музей и Монастырь Гандантэгченлин

В нескольких минутах ходьбы от площади Сухэ-Батор находится Национальный музей Монголии, который стоит своей номинальной платы за вход, чтобы узнать о поколениях героев и многовековой истории, включая коллекцию из примерно 57 000 предметов. Постоянные экспонаты включают в себя доисторические археологические находки, полноразмерную традиционную гэр (юрта) и экспозиции, изображающие более поздние социалистические и демократические эпохи. Основные события включают залы красочных этнических костюмов, традиционные музыкальные инструменты и реликвии динозавров 70 миллионов лет назад.

Большинство буддийских монастырей в стране были разрушены во время коммунистического режима, за исключением монастыря Гандантэгченлин, крупнейшего и наиболее важного в Монголии. Его официальное название - Гандантэгченлин Хийд, что означает «Великое место полной радости», но никто не будет ожидать, что вы произнесете этот титул - монастырь Гандан подойдет просто отлично. Открывшийся в 1944 году после нескольких лет закрытия, Гандан принес радость в Монголию как единственный действующий монастырь того времени. Он по-прежнему полностью функционален и является домом для нескольких сотен монахов, нескольких храмов и университетов, а также впечатляющей золотой статуи высотой 87 футов. Это одна из самых важных туристических достопримечательностей Монголии, и место, куда почти все, с кем вы общаетесь в Монголии, будет побуждать вас посетить.

Посетите самый уникальный в мире универмаг

Другим обязательным местом посещения в UB является государственный универмаг, девиз которого, метко, гласит: «Все потребности удовлетворены». Основанный в 1921 году, он отражает темное коммунистическое прошлое города, а интерьер яркий и современный. Универмаг стоит того, чтобы его посетить, будь то поиск забытых предметов, приобретение монгольских сувениров или поиск всемирно известных брендов.

Если вы сядете на автобус, идущий от одного конца проспекта Мира к другому, вы окажетесь рядом с большинством достопримечательностей (приобретите билет в магазине или в киоске рядом с автобусной остановкой перед посадкой). Может быть трудно поймать такси на улице и может быть хорошей идеей заплатить водителю за ожидание при короткой остановке. Официальные такси могут быть организованы сотрудниками отеля или ресторана. Поскольку немногие таксисты говорят по-английски, лучше, чтобы имя и пункт назначения были написаны на монгольском языке для водителя. Трафик интенсивный и может быть заблокирован - планируйте заранее, если по расписанию.

Пересмотрите свои взгляды о мясе

Что касается кулинарии, то UB предлагает блюда местной и международной кухни, поэтому, если вы любитель приключений или ищете старые стандарты, вы найдете здесь хорошие тарифы. Мясо - король в Монголии, и недалеко от центра города есть много мест, где можно попробовать хорошую местную еду. Большинство традиционных блюд включают говядину, козу, баранину или лошадь; однако в большинстве городских заведений предлагаются блюда из птицы, свинины и вегетарианские блюда. Пельмени и буузы различных форм и размеров являются традиционными и популярными.

Одним из лучших мест, где можно попробовать это мясо, является ресторан Khainag Grill, расположенный на вершине четырехзвездочного отеля Khuvsgul Lake в районе Сухбаатар. В ресторане подают органическое мясо, приготовленное на гриле прямо на вашем столе. Перед тем как жарить собственное мясо, наденьте фартук с различными вариантами: от типичной говядины, свинины, баранины и козы до более необычных животных, таких как як, верблюд и северный олень. Выберите один или получите вкус шеф-повара, который включает в себя четыре вида мяса. Попробуйте монгольское пиво или водку во время еды, а затем проведите время на крутой террасе на крыше, которая окружает одну из трех вертолетных площадок в городе.

Рестораны Hot Pot также популярны в Улан-Баторе, и они являются лучшим выбором для вас. Посетителям подают горячий бульон, в который они добавляют лапшу, сырое мясо и овощи, которые готовятся на столе над горелкой. Популярным местом является ресторан Bull на третьем этаже Bluemon Center, к северо-западу от главной городской площади.

Для уникального случайного обеда, проверьте Black Burger Factory, расположенный недалеко от площади Сухэ-Батор. Их булочки с начинкой из черной булочки - больше, чем новинка - они настолько сочны, что вы можете попросить надеть пару черных пластиковых перчаток во время еды. Меню включает в себя несколько вариантов гамбургеров с разнообразным ассортиментом соусов и свежих овощей.

Посетите ресторан Route 22 и Wine Lounge для свидания или аналогичного случая, когда необходимо прикосновение экстравагантности. В меню представлены лосось, сибас, ризотто с трюфелями, салаты и паста, хотя мясная доска потрясающая и сама по себе еда. Обширная карта вин включает как импортные, так и отечественные; однако, когда я попытался заказать монгольское вино, официант отказался подавать даже образец, намекая, что лучше придерживаться импорта.

"Добраться и остаться"

После нескольких лет задержки в 2020 году планируется открытие нового международного аэропорта, который заменит (и примет название) нынешний международный аэропорт Чингисхан. В три раза больше пассажиров с ежедневными рейсами, прибывающими из Китая, России и Южной Кореи, новый аэропорт означает, что вы можете приехать сюда из Северной Америки, напрямую связавшись с этими странами. Как сообщается, для более странного опыта прыгайте по Транссибирской железной дороге из Москвы или Пекина, переходя на Трансмонгольский маршрут, который пересекает город с севера на юг.

Как только вы приедете, Улан-Батор предлагает широкий выбор отелей от хостелов до пятизвездочных отелей. Поскольку большинство исторических и культурных достопримечательностей расположены в центральной пешеходной зоне, остановитесь возле площади Сухэ-Батор, чтобы избежать движения, которое часто останавливает город.

Расположенные в центре отели, такие как Best Western Premier Tuushin, Khuvsgul Lake Hotel и Blue Sky Hotel and Tower, располагают современными номерами, современными барами и ресторанами, а также отличным обслуживанием по цене, обычно ниже 100 долларов США за ночь. Держите это еще более доступным, оставаясь в хостелях. Лучшие варианты включают UB Guesthouse & Hostel, Golden Gobi, Okay Hostel и Town Yard Hostel.

Однако, чтобы по-настоящему погрузиться в культуру Монголии, Монгольский кочевой лагерь Гэр ("Mongol Nomadic Ger Camp"), расположенный в 34 милях от города, предлагает возможность поспать в традиционной кочевой хижине с современными удобствами, включая электричество и доступ в Интернет. Вы испытаете представление кочевого образа жизни, включая традиционные блюда и напитки, игры, горловое пение и музыку, пишет Кари Дальстрем для Matador Network.