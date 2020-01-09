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  9 января 2020
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ЧП в пятиэтажном доме в Каскелене: как выглядят разрушенные квартиры (видео)

CentralAsia (KZ) -  ЧП в пятиэтажном доме в Каскелене: опубликовано видео, на котором изображены последствия хлопка газа. Известно, что в происшествии погиб ребенок и пострадали люди, передает NUR.KZ.

Смертельный инцидент произошел в одном из домов, располагающихся на улице Толе би, в Каскелене восьмого января.

Сообщалось, что в результате происшествия погиб ребенок, которому было десять лет. Издание Sputnik Казахстан опубликовало ролик, на котором можно увидеть, как выглядят сейчас разрушенные от взрыва квартиры.

Стало известно, что жильцов дома, в котором произошел взрыв, переселят в гостиницу на некоторое время.

Как пишет издание, во время происшествия одна из жительниц оказалась заваленной бетоном, а на другого мужчину упала стена. На данный момент, сообщает портал, на месте инцидента ведутся работы по разгребанию завалов.

Примечательно, что, по словам жильцов, смертельного инцидента можно было избежать. Они рассказали, что учуяли подозрительный запах еще задолго до хлопка, но не смогли дозвониться в компетентную службу.

Кроме того, оказалось, что скончалась еще одна пострадавшая от взрыва скончалась. 80-летняя женщина умерла уже в стенах районного медицинского учреждения, сообщает Tengrinews.kz.

Напомним, хлопок газа произошел на последнем этаже многоквартирного дома. От взрыва у здания частично обрушились стена, а в квартирах выбило окна.

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