Индия и Монголия намерены совместно освоить космос. Детали соглашения

CentralAsia (MNG) - Кабмин Индии утвердил соглашение с Монголией о сотрудничестве в использовании космического пространства

Кабинет министров одобрил соглашение между Индией и Монголией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных и гражданских целях, сообщают индийские прессы.

Союзный кабинет под председательством премьер-министра Шри Нарендры Моди одобрил соглашение между правительством Республики Индии и правительством Монголии о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных и гражданских целях.

Соглашение было подписано в Дели 20 сентября 2019 года в ходе государственного визита Президента Монголии в Индию.

Детали Соглашения:

• Настоящее Соглашение позволит преследовать следующие области потенциального интереса сотрудничества, такие как космическая наука, технологии и приложения, включая дистанционное зондирование Земли; спутниковая связь и спутниковая навигация; Космическая наука и исследование планет; использование космических аппаратов и космических систем и наземных систем; и применение космических технологий.

• Соглашение приведет к созданию Совместной рабочей группы, в состав которой войдут члены DOS / ISRO и Управления по коммуникациям и информационным технологиям правительства Монголии, которые будут дополнительно разрабатывать план действий, включая временные рамки и средства осуществления. это соглашение.

Финансовые последствия:

• Финансовые механизмы для покрытия расходов на совместную деятельность, осуществляемую в рамках настоящего Соглашения, будут приниматься совместно соответствующими участниками в каждом конкретном случае в зависимости от наличия средств. Преимущества:

• Сотрудничество с правительством Монголии в рамках этого Соглашения приведет к совместной деятельности в области применения космических технологий на благо человечества. Таким образом, все секции и регионы страны получат выгоду.

Стратегия и цели реализации:

• Подписанное Соглашение приведет к заключению конкретного Соглашения об осуществлении и созданию Совместной рабочей группы, для разработки плана действий, включая сроки и средства осуществления этого Соглашения.

Воздействие:

• Подписанное соглашение послужит стимулом для изучения новых научных исследований и возможностей применения в области дистанционного зондирования Земли; спутниковая связь; спутниковая навигация; космическая наука и исследование космоса.

Предпосылка:

• Департамент космоса (DOS) и министерство инфраструктуры Монголии подписали «Соглашение о сотрудничестве в области космической науки, техники и применений» 15 января 2004 года. Помимо обучения монгольских должностных лиц применению космических технологий, никаких крупных совместных мероприятий не предпринималось. Когда с нашим посольством в Монголии связались для возобновления сотрудничества, стало понятно, что министерство инфраструктуры Монголии упразднено и космическая деятельность в настоящее время осуществляется Управлением связи и информационных технологий (CITA) Монголии.

• Посольство также упомянуло, что делегация высокого уровня из Монголии, как ожидается, посетит Индию в сентябре 2019 года, и космическое сотрудничество будет одной из задач. Посольство обратилось к ISRO с просьбой поделиться проектом Соглашения о космическом сотрудничестве для дальнейшего обсуждения с CITA. Соответственно, проект соглашения о сотрудничестве Индии и Монголии в космосе был подготовлен и представлен Посольство, с одобрения председателя, ISRO / Секретарь, DOS. Впоследствии монгольская сторона дала свое согласие, и обе стороны пришли к работоспособному варианту и предложили подписать соглашение во время визита делегации высокого уровня из Монголии, сообщает индийский правительственный сайт pmindia.gov.in.