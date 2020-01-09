Доля инвестиций в структуре ВВП Узбекистана превысит 39%, что максимально для всех стран бывшего СССР, - исследование

CentralAsia (UZ) - Международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита PwC в России провел исследование рынка коммерческой недвижимости Узбекистана и пришел к выводу, что эта отрасль является одной из самых привлекательных для иностранного капитала.

За несколько лет Узбекистан смог сделать скачок со 166-го на 69-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business (Казахстан – на 25 месте). По уровню состояния деловой среды соседняя республика вошла в топ-10, что также демонстрирует, что усилия правительства, направленные на улучшение инвестиционной привлекательности, не проходят даром.

С момента прихода к власти Шавката Мирзиеева во многих сферах была объявлена либерализация: отменено регулирование курса доллара, проведен ряд экономических реформ, началось развитие туризма и привлечение иностранных инвестиций, открыто 14 свободных экономических зон.

Огромный потенциал в развитии экономики Узбекистана заключен в его жителях – здесь проживает самое многочисленное в регионе население (более 33 млн человек), что ненамного меньше всех других стран ЦА, вместе взятых (около 39 млн чел.). К тому же, 72% населения – моложе 40 лет, а медианный возраст составляет 28 лет.

Привлекательность Узбекистана заключается в и дешевой рабочей силе (средняя месячная заработная плата по данным на сентябрь 2019 - около $220, что в 2,3 раза меньше, чем в Казахстане).

«По итогам 2018 оборот внутреннего рынка крупнейших центральноазиатских стран СНГ (Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана) составил $150 млрд. По прогнозу Азиатского банка развития, средние темпы роста экономик региона в 2019 составили 3,9%. При этом в Казахстане ВВП увеличился на 4,2%, в Узбекистане — на 5,5%.

Международные эксперты отмечают также рост инвестиций в Узбекистан. «По прогнозам МВФ, на конец 2023 доля инвестиций в структуре ВВП превысит 39%, что будет являться максимальным показателем для всех стран бывшего СССР», - говорится в докладе.

Для иностранного капитала в первую очередь интересны традиционные отрасли, а именно нефтегазовая, химическая и горнодобывающая, сельское хозяйство и текстильная промышленность. Весьма привлекательными являются и новые направления – банковский и телекоммуникационный сектора, а также туризм и в особенности – строительство.

В последние годы в стране наблюдается строительный бум. В крупных городах возводятся торговые и складские помещения, жилые дома и гостиницы, рестораны и магазины.

Главной строительной площадкой Узбекистана является проект Tashkent City, где в рамках развития территории площадью 80 га планируется строительство бизнес-центров, культурных и торговых объектов, технопарка, жилого квартала и сопутствующей инфраструктуры общей площадью более 1 млн кв. м. Строительство «умного города» ведется на финансовые вливания частных инвесторов. Стоимость проекта исчисляется миллиардами долларов.

С момента начала строительства уже введены в эксплуатацию несколько объектов. Например, конгресс-холл площадью 43 тыс. кв. м для проведения крупных международных мероприятий и переговоров высшего уровня.

Также введен в эксплуатацию и пятизвездочный отель Hilton, который имеет 21 этаж (высота — 85,5 м) и 258 номеров, включая 8 президентских люксов. В здании есть несколько ресторанов, бассейн, спортивный зал, спа и объекты услуг.

Вместе с конгресс-холлом и пятизвездочной гостиницей был сдан и рекреационный парк Tashkent City площадью 18,5 га.

Изюминкой всего проекта станет 51-этажный небоскреб Nest one, который будет самым высоким сооружением в Центральной Азии.

И все же «первым сегментом недвижимости, который начал активно развиваться, стал рынок ретейла: на сегодняшний день в Ташкенте действуют 8 новых и модернизированных торговых центра, 6 из которых были построены после 2010, когда в городе началось строительство торговых объектов нового формата.

По обеспеченности торговыми площадями Ташкент пока уступает не только крупным европейским мегаполисам, но и городам Казахстана: Алматы (почти в 10 раз), Нур-Султана (почти в 15 раз) – так, на сегодняшний день на тысячу человек населения приходится всего 35 кв. м.

На ближайшие два года к открытию в городе заявлены сразу 5 качественных торговых центров общей арендопригодной площадью 129 тыс. кв. м, в случае реализации которых объем предложения на рынке увеличится на 160% за 2 года», - отметили исследователи.

Ключевыми факторами, тормозящим развитие качественного ретейла, являются стабильно низкий уровень жизни населения и лояльность традиционному формату торговли – базарам, уровень цен на которых часто ниже, чем в современных форматах. В то же время потребительская модель демонстрирует смещение спроса в сторону торговых центров - это подтверждается высоким уровнем заполняемости последних (средний уровень вакансии в качественных объектах составляет 5%).

Этот процесс поддерживается и важными изменениями в демографии: еще несколько лет назад существенный перевес в структуре населения имели сельские жители, в то время как сегодня 51% населения проживает в городах. Кроме того, наметилась тенденция к «омоложению» населения, что также дает основания предполагать, новые потребители будут предъявлять другие требования к развитию рынка торговли.

«На текущий момент рынок высоко консолидирован: к 2019 на долю 2 крупнейших девелоперов приходится 78% рынка качественных современных торговых центров среди объектов арендопригодной площадью не менее 5000 кв.м. Якорными арендаторами новых торговых центров являются в основном местные сети продовольственных товаров и бытовой техники, число международных брендов остается невысоким. Этим объясняется тот факт, что зачастую девелоперы формируют эффективный микс арендаторов собственными силами – за счет имеющегося у них портфеля франшиз международных брендов.

Согласно проведенным расчетам, доля расходов на качественные торговые объекты в Ташкенте составляет 7%. Такая низкая доля связана с началом развития формата современных качественных торговых центров и, как следствие, низким объемом предложения (например, доля современных форматов торговли в общем розничном обороте России составляет, 35%, тогда как в наиболее развитых странах она превосходит 70%).

Несмотря на невысокий уровень доходов населения, популярность традиционных базаров и низкое проникновение международных брендов на рынок Ташкента, уровень вакантных площадей в ТЦ города не превышает 5%, что свидетельствует о постепенном повышении среднего уровня благосостояния населения.

Мы прогнозируем, что по мере роста доходов на рынок будут выходить новые зарубежные бренды, в том числе и российские», - подчеркивает PwC.

