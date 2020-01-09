Президент Таджикистана поручил увеличить экспорт фруктов

CentralAsia (TJ) - 8 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон в районе Сино города Душанбе ознакомился с деятельностью рабочих и специалистов ООО «Пайванд», которое, в основном, занято выращиванием черенков, саженцев, редких декоративных цветов и кустарников, передает Avesta.



Главу государства проинформировали о том, что на площади около 5 гектаров, в том числе в 4 теплицах и на остальных землях выращиваются более чем 50 видов черенков саженцев, различных плодоносных и тенистых деревьев, декоративных цветов и кустарников.

Эту местность облагораживают и ароматизируют такие деревья как вишня, каштан, дуб, махония, пихта конкалор, кипарис, магнолия и 3 других вида этого дерева, секвойя, можжевельник, туя, сосна, береза, клен, принус, амиландр, индийская сирень, зелол, саликс хакуро, лекадамбр, османтус, тис, каталпа, абиесс нордман, воодбридж, церсис и декоративные цветы и кустарники.

Как сообщили специалисты, климат нашей страны является субтропическим и быстроизменяющимся, и поэтому для земель этого участка ввозятся саженцы различных деревьев из Италии, Бельгии и Нидерландов, скоро адаптирующихся к нашему климату.

В теплицах рабочие заняты выращиванием черенков различных саженцев и цветов.

После знакомства с деятельностью предприятия, глава государства поручил ответственным лицам сферы по использованию благоприятной почвы этого питомника для работ по благоустройству и большего облагораживания и украшения парков, улиц и проспектов столицы и других городов и районов.

Президент также дал советы по развитию сферы садоводства, расширению площадей под сады, адаптированию к местности лучших видов плодоносных деревьев, увеличению экспорта на редкость сочных и вкусных фруктов Таджикистана.