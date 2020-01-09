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  9 января 2020
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ЦИК Таджикистана: на выборах в парламент ожидается участие свыше 500 международных наблюдателей
фото: АП
фото: АП

CentralAsia (TJ) -  Таджикистан официально обратился к государствам, Исполкому СНГ, ШОС, МПА СНГ, МПА ОДКБ, ОБСЕ направить в Душанбе своих наблюдателей для мониторинга назначенных на 1 марта выборов в нижнюю палату парламента республики, передает Азия-Плюс.

По прогнозам ЦИК Таджикистана, для мониторинга выборов в республику приедут свыше 500 международных наблюдателей.

«С первых дней нового года Центризбирком через МИД Таджикистана направил приглашение на выборы Исполкому СНГ, ШОС, МПА СНГ, МПА ОДКБ, ОБСЕ, а также ряду стран», - сообщили в ЦИК страны.

Кроме того, за выборами в парламент республики будут наблюдать около 1000 местных наблюдателей.

По данным ЦИК Таджикистана, за предыдущими выборами в марте 2015 года наблюдали 525 человек, их которых 175 были стран СНГ, 35 – представляли Межпарламентскую ассамблею СНГ, 167 - Бюро по демократическим институтам и правам человека/ОБСЕ.

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