ЦИК Таджикистана: на выборах в парламент ожидается участие свыше 500 международных наблюдателей

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CentralAsia (TJ) - Таджикистан официально обратился к государствам, Исполкому СНГ, ШОС, МПА СНГ, МПА ОДКБ, ОБСЕ направить в Душанбе своих наблюдателей для мониторинга назначенных на 1 марта выборов в нижнюю палату парламента республики, передает Азия-Плюс.



По прогнозам ЦИК Таджикистана, для мониторинга выборов в республику приедут свыше 500 международных наблюдателей.

«С первых дней нового года Центризбирком через МИД Таджикистана направил приглашение на выборы Исполкому СНГ, ШОС, МПА СНГ, МПА ОДКБ, ОБСЕ, а также ряду стран», - сообщили в ЦИК страны.

Кроме того, за выборами в парламент республики будут наблюдать около 1000 местных наблюдателей.

По данным ЦИК Таджикистана, за предыдущими выборами в марте 2015 года наблюдали 525 человек, их которых 175 были стран СНГ, 35 – представляли Межпарламентскую ассамблею СНГ, 167 - Бюро по демократическим институтам и правам человека/ОБСЕ.