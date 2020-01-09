Alibaba Group откроет бизнес-центр в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 8 января Финансовая группа Монголии InvesCore и китайская Alibaba Group подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Бизнес-центра в Улан-Баторе.

Запуск бизнес-центра запланирован на март 2020 года, и он будет функционировать в более широком диапазоне, включая обучение трейдеров электронной коммерции, предоставление бизнес-консультаций и установление связей между владельцами бизнеса на китайском рынке.

Центр планирует провести тренинг по Глобальной программе талантов в области электронной коммерции, которую сначала проведет Alibaba Business School и обучит профессиональных сотрудников, которые будут работать по направлениям электронной коммерции.

В рамках своей среднесрочной глобальной стратегии Alibaba Group работает над тем, чтобы помочь 10 миллионам малых и средних предприятий иметь 2 миллиарда клиентов и подготовить до 2023 года один миллион специалистов по электронной коммерции через свою бизнес-школу Alibaba.

InvesCore Group из Монголии работает в области финансов, финтех-технологий, разработки ИИ и бизнес-консалтинга и намерена расширять свою деятельность и выходить на международный рынок.

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. В 2012 году объём продаж на двух порталах группы Alibaba составил 1,1 трлн юаней ($170 млрд). Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике (КНР), и по состоянию на дату исторического первичного публичного предложения акций (IPO) 19 сентября 2014 года рыночная стоимость Alibaba составляет $231 млрд.

Компания основана Ма Юнем, известным как Джек Ма, в 1999 году с 17 компаньонами в городе Ханчжоу, где был зарегистрирован интернет-сайт Alibaba.com.