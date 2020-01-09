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  9 января 2020
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Монгольские шахтеры требуют более оплачиваемых отпусков

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 8 января представители профсоюза работников энергетики, геологии и горнодобывающей промышленности провели пресс-конференцию, на которой требовали более оплачиваемых отпусков.

Делегаты сказали, что у работников горнодобывающей промышленности должны быть 14 дней оплачиваемых отпусков после 14 рабочих дней. Они выступают против 20 рабочих дней и 10 дней отпуска, предусмотренных поправкой к Закону о труде.

В настоящее время более 45 000 работников горнодобывающей промышленности работают до 40 дней и получают только семь дней отпуска; это приводит к увеличению депрессии и умственного напряжения, развода и даже самоубийства.

На горнодобывающий сектор Монголии приходится 24% ВВП и 75% прямых иностранных инвестиций в страну, а также 87% экспорта.

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