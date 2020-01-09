[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская детская книжка будет переведена на корейский и английский языки

CentralAsia (MNG) -  Азиатский культурный центр, целью которого является пропаганда и распространение культуры, искусства и традиций азиатских стран, осуществляет проект по созданию международных детских комиксов.

Монголия присоединилась к проекту в 2019 году, и Б.Батцэцэг, главный редактор детской книги «Джангар», изданной издательством «Монсудар», принял участие в международном мероприятии по созданию комиксов, которое состоялось в городе Кванджу, Южная Корея.

В результате была выпущена книга под названием «Ботго минь хаана байна?» («Где мой верблюжонок?») г-жы Б.Батцэцэг, который вскоре будет переведен и опубликован на корейском и английском языках с новыми иллюстрациями корейского художника.

print
  • На востоке Узбекистана обнаружена убитой семейная пара и их живые дети со склеенными скотчем ртами
  • Власти Казахстана рекомендуют не покупать билеты авиакомпании Bek Air
  • Узбекистан улучшил позиции в рейтинге паспортов мира



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189