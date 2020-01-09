Монгольская детская книжка будет переведена на корейский и английский языки

CentralAsia (MNG) - Азиатский культурный центр, целью которого является пропаганда и распространение культуры, искусства и традиций азиатских стран, осуществляет проект по созданию международных детских комиксов.

Монголия присоединилась к проекту в 2019 году, и Б.Батцэцэг, главный редактор детской книги «Джангар», изданной издательством «Монсудар», принял участие в международном мероприятии по созданию комиксов, которое состоялось в городе Кванджу, Южная Корея.

В результате была выпущена книга под названием «Ботго минь хаана байна?» («Где мой верблюжонок?») г-жы Б.Батцэцэг, который вскоре будет переведен и опубликован на корейском и английском языках с новыми иллюстрациями корейского художника.