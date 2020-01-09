Рейтинг ледовых горок в Нур-Султане. Где находятся самые крутые спуски?

CentralAsia (KZ) - К новогодним праздникам в Нур-Султане организовали массу различных мест для активного отдыха, где можно весело провести время. Каждое из них имеет свои особенности, сообщает официальный сайт акимата.

На ледовой площади напротив ТРЦ «Хан Шатыр» в глаза сразу же бросается праздничное оформление всей территории. Повсюду расставлены сказочные фигуры на новогоднюю тематику, в центре – украшенная ель, около которой на величественных ледяных тронах восседают Дед Мороз и Снегурочка. Сама площадь разбита на несколько зон – территория для катаний на упряжках с хаски, каток, зимние аттракционы и в центре ледяные горки. Здесь их установлено четыре: две большие высотой около 16 метров и две с менее крутыми спусками для маленьких посетителей. Около входных групп размещены правила поведения на горке.

Ледовое царство на площади Дворца Независимости поражает своим размахом. Здесь все продумано до мелочей. Снежные фигуры и известные герои из мультфильмов встречают посетителей прямо у входа. Установлены необычные фотозоны на зимнюю и новогоднюю тематику, блестящие арки и цифры 2020, каток, подсвеченный яркими огнями, в центре возвышается новогодняя елка, неподалеку от нее обустроена ледяная горка с несколькими секциями – для малышей и подростков. Выстроенная из дерева горка обложена ледяными кирпичами, поэтому смотрится очень зрелищно. Кроме того, здесь посменно работают волонтеры, которые помогают детям безопасно скатиться с горы и строго в свою очередь. Внизу также работают волонтеры, которые ловят детей на спуске. Высота этой горки около 20 метров.

На набережной возле СК «Казахстан» в плане безопасности и комфорта оказалась самая лучшая организация зимних развлечений. Вдоль набережной находятся множество кафе и места для отдыха посетителей. На льду организованы зоны для катаний на снегоходах, аттракционы, каток и хоккейный корт. Примечательно, что лестницы на горки застелены ковроланом, подниматься по которым совсем не скользко и безопасно. Высота склонов более 20 метров. Для малышей предусмотрен отдельный подъем на менее крутой склон. На горках дежурят сразу несколько волонтеров.

Приятные впечатления также дарят посещения ледовых сооружений, расположенных в Ботаническом саду, на площади перед зданием акимата города.