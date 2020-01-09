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  9 января 2020
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Посольство США в Туркменистане ответило на антиамериканскую пропаганду в стране
Предыстория: В Туркменистане развернули антиамериканскую пропаганду после выхода фильма «Призрачная шестёрка» о вымышленной стране Тургистан

CentralAsia (TM) -  Посольство США в Ашхабаде отреагировало на развернувшуюся в Лебапском велаяте антиамериканскую пропаганду вслед за выходом американского фильма «Призрачная Шестёрка» («6 Underground»), действия которого происходят в похожей на Туркменистан вымышленной стране.

В кратком заявлении американского посольства, отправленного на запрос Радио Азатлык, говорится о приверженности Соединённых Штатов крепким и продуктивным отношениям с Туркменистаном.

Напомним, 7 января Азатлык сообщал об антиамериканской пропаганде, проводимой местными властями в Лебапском велаяте на встречах с населением. По сообщению корреспондента Азатлыка, выступающие перед бюджетниками и старшеклассниками ораторы называют Америку «врагом Туркменистана».

Основной темой этих лекций является фильм «Призрачная Шестёрка», недавно выпущенный в прокат американской кинокомпанией Netflix.

В письменном заявлении на запрос Радио Азатлык дать комментарии посольство США ответило:

«Этот фильм является художественным произведением, созданным частной развлекательной компанией. Соединённые Штаты и посольство США в Ашхабаде привержены крепким и продуктивным отношениям с Туркменистаном, как это подтверждается недавними успешными Ежегодными Двусторонними Консультациями в Вашингтоне, укреплением регионального сотрудничества в рамках группы C5+1, растущие экономическое и торговое отношения между нашими странами, большое количество образовательных и культурных программ, по которым мы сотрудничаем».

По сообщениям корреспондентов Азатлыка, в то время как власти предпринимают все меры по запрету подпольного проката фильма «Призрачная Шестёрка» по всей стране, количество желающих посмотреть его растёт.

В триллере, выпущенном 13 декабря американской компанией Netflix, есть детали, напоминающие современный Туркменистан. Сюжет картины, с бюджетом в 150 миллионов долларов, посвящен истории миллиардера из США, стремящегося принести демократию в вымышленную страну Тургистан и уничтожить ее жестокого диктатора.

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