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  9 января 2020
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33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом

CentralAsia (KZ) -  Казахстан вступил в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов заверил, что это поможет быстрее экстрадировать преступников из-за рубежа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бектенов сообщил, что Казахстан стал 50-й страной, официально вступившей в ГРЕКО. Это предполагает регулярный мониторинг антикоррупционного законодательства страны на предмет соответствия европейским стандартам.

"Повысится возможность экстрадиции преступников, которые находятся в розыске за рубежом, и возврата незаконных активов. В целом Антикоррупционной службой сегодня разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления. 33 из них находятся за рубежом. Эта работа активно проводится", - сообщил Бектенов на брифинге СЦК.

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