В Монголии возросло количество северных оленей. Их в стране - 2636

CentralAsia (MNG) - Численность северных оленей в Монголии к концу 2019 года выросла до 2636 голов, что на 240 голов больше, чем годом ранее.

В 1970-х годах в Монголии было более 2000 северных оленей. Однако в конце 2007 года их число сократилось до 926, поскольку оленеводам приходилось убивать и продавать своих животных из-за отсутствия стабильных доходов, в результате чего стада и образ жизни оказались на грани исчезновения.

Правительство Монголии приняло меры по улучшению уровня жизни оленеводов-цаатанов, содействуя развитию туризма, в результате чего количество северных оленей в 2016 году увеличилось до 2000 голов. С тех пор популяция северных оленей постоянно растет.

Единственное место для северных оленей и их оленеводов-цаатанов – аймак Хубсугул, расположенный на севере Монголии. Это земля лесных гор, шаманов, племени оленеводов Цаатан и «Голубой жемчужины Монголии» – озера Хубсугул.

Каждое лето в Хубсугуле проводится фестиваль северных оленей, чтобы пропагандировать уникальную культуру северных оленей и защищать животных.

Монгольские оленеводы-цаатаны живут только в аймаке Хубсугул, где около 90 семей содержат животных.