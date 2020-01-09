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  9 января 2020
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Самолет загорелся в воздухе и пилоты пытались вернуть его в аэропорт, - первые результаты расследования Ирана по авиакатастрофе

CentralAsia (CA) -  Иранские следователи сообщили, что после обнаружения двух чёрных ящиков разбившегося украинского Boeing оказалось, что они сильно повреждены. С них можно получить данные, но только частично - некоторая информация полностью утеряна.

Также специалисты заявили, что самолёт загорелся еще до падения, что видно на видео очевидцев и на камере видеонаблюдения, передают украинские СМИ.

А причина катастрофы, по их мнению, случилась из-за технической неисправности - по траектории полета видно попытку пилотов развернуть самолёт в сторону аэропорта. При этом экипаж не подавал никаких сигналов отклонения ситуации от нормы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в среду, 8 января, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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