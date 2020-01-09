Минфин Узбекистана объявил, сколько составляет госдолг страны

CentralAsia (UZ) - С начала 2019 года государственный долг Узбекистана вырос на $ 4,5 млрд или на 30,9%.

Министерство финансов опубликовало обновленную статистику по государственному долгу Республики Узбекистан.

Согласно данным минфина, с 1 октября 2019 года сумма долгов, привлеченных от имени правительства Республики Узбекистан или под его поручительство, составила 19,2 миллиарда долларов или 33,6 процента валового внутреннего продукта.

Первое место по-прежнему занимает Китай. По данным государства на 1 октября 2019 года, сумма этого госдолга составила 2,8 миллиарда долларов. Эти средства не являются прямым долгом правительства Узбекистана, а в основном отражают кредиты Государственного Банка Развития Китая и Экспортно-импортного банка Китая.

На втором месте-Япония (1,8 млрд долларов), на третьем-Южная Корея (560 млн долларов). Франция-четвертая (345,8 млн долларов), Германия- пятая (286,5 млн долларов)далее Россия и другие страны.