Где в Монголии самый вкусный кумыс? Его также начали экспортировать в США

CentralAsia (MNG) - Самый любимый напиток монголов это айраг (кумыс). У каждой провинции Монголии есть свой рецепт и самым лучшим считается айраг сомона Могод, аймак Булган.

Этот маленькое село прославилось своем вкусным айрагом по всей Монголии.

Монгольский айраг или кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока. Айраг пенистый, беловатого цвета, вкус – приятный, освежающий, кисловато-сладкий. Айраг признан полезным общеукерпляющим средством. В Монголии айраг пью все: от малышей до стариков.

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Впервые готовить айраг начали кочевые племена Монголии. Французский монах и миссионер XIII века Гийом де Рубрук, рассказывая о своём путешествии в Монгольскую Империю в 1253 году, первым подробно описал приготовление, вкус и действие кумыса, не вполне верное, но позволяющее составить некоторое представление о напитке. При айраг-кумысном брожении белок превращается в легкоперевариваемые вещества, а молочный сахар — в молочную кислоту, этиловый спирт, углекислоту и целый ряд ароматических веществ. Все это создаёт высокую питательность кумыса, лёгкую усваиваемость, приятный вкус и аромат.

Монголы решили зарегистрировать айраг-кумыс как мировое наследие ЮНЕСКО. Эта церемония состоялась 25 июля 2015 года во время Даншиг Наадам, который посвященный 380 летию со дня рождения Өндөр Гэгэна Занабазара.

Тогда в прошлом году (2019г) на 14-м заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, проходящем с 9 по 14 декабря в городе Богота, Колумбия, монгольская традиционная техника изготовления айрага в хөхууре и связанные с ней обычаи включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Традиционная техника приготовления айрага в хөхууре и связанные с ней обычаи включают производство айрага – ферментированного напитка из молока кобылы – и необходимого для этого емкости, такого как хөхуур (сосуд из цельной воловьей кожи, изготовленной традиционным ручным способом). Для приготовления айрага свежевыжатое кобылье молоко взбивают в хохууре более 500 раз, используя закваску для ферментации. Айраг – это питательный напиток, лежащий в основе монгольской диеты. Практикующие наследуют соответствующие знания от своих родителей, сохраняя эту традицию на протяжении тысячелетий.

ООО «Хөх-Уур Тур» продает айраг как независимый национальный бренд в Монголии. Они даже нашли способ интернационализировать айраг и нашли выход экспортировать свой продукт в США, Корею, Японию и Китай. Компания «Хөх-Уур Тур», основанная в 2017 году, является пионером в столице, открывая айраг-ресторан Хөх-Уур в Улан-Баторе.

Они осуществили свой первый экспорт, отправив на рынок США первый груз айрагов с бутылками емкостью 0,5 и 1,8 литра, которые были приготовлены в сомонах Могод и Сайхан аймака Булган 6 января. Первоначально они планировали продать 300 литров айраг в чикагском магазине Anglo Freight.