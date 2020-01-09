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  9 января 2020
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Президент Таджикистана уволил судью Согдийской области за нарушение закона при рассмотрении дел

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с должности судью Согдийской области.

"Освободить Ходжизода Саъди Ходи от должности судьи суда Кухистони Мастчохского района Согдийской области за нарушения закона при рассмотрении дел", - говорится в указе президента.

Также Рахмон подписал указ об освобождении судьи суда района Рудаки Ёрмамадзода Нисо Ахмад в Душанбе.

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