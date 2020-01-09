На Украине основными версиями авиакатастрофы в Иране назвали поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техпричинам

CentralAsia (CA) - Секретарь СНБО Украины (Совет национальной безопасности и обороны) Данилов заявил, что сейчас рассматривается четыре версии авиакатастрофы самолета МАУ (Международные авиалинии Украины) в Тегеране, среди которых - поражение зенитной ракетой российского ЗРК Тор, передают украинские СМИ.

Среди других версий Данилов назвал столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта.

В свою очередь, иранские следователи сообщили, что после обнаружения двух чёрных ящиков разбившегося украинского Boeing оказалось, что они сильно повреждены. С них можно получить данные, но только частично - некоторая информация полностью утеряна.

Также специалисты заявили, что самолёт загорелся еще до падения, что видно на видео очевидцев и на камере видеонаблюдения.

А причина катастрофы, по их мнению, случилась из-за технической неисправности - по траектории полета видно попытку пилотов развернуть самолёт в сторону аэропорта. При этом экипаж не подавал никаких сигналов отклонения ситуации от нормы.









